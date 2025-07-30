Глава "Роскосмоса" встретился с экипажем Crew Dragon перед полетом на МКС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в Космическом центре имени Кеннеди в США встретился с экипажем корабля Crew Dragon, который в четверг отправится на Международную космическую станцию (МКС) с космонавтом Олегом Платоновым в составе, сообщили в пресс-службе госкорпорации в среду.

"Космонавт "Роскосмоса" представил Дмитрию Баканову экипаж миссии Crew-11, в котором сам он выполняет функции специалиста: это командир корабля Зина Кардман (США, первый полет), пилот Майкл Финк (четвертый полет) и специалист миссии Кимия Юи (Япония, второй полет)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Платонов сообщил, что у экипажа сложились хорошие отношения во время подготовки к полету.

В госкорпорации отметили, что Баканов в свою очередь пожелал космонавту и астронавтам успешной работы на станции.

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев обратился к Майклу Финку, как самому опытному члену экипажа, и попросил его делиться опытом с молодыми коллегами, сказали в пресс-службе.

По данным NASA, запуск американского корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС планируется осуществить 31 июля в 19:09 по московскому времени. Стыковка корабля с МКС запланирована на 2 августа.

Для Платонова это будет первый космический полет.

Миссия Crew-11 проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

29 июля в "Роскосмосе" сообщили о прибытии главы госкорпорации в США на переговоры с руководством NASA, в ходе которых планируется обсудить продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

В "Роскосмосе" сообщили, что переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи запланированы на 31 июля.