Глава "Роскосмоса" заявил, что проект программы сведения МКС с орбиты уже разработан

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Проект программы сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты уже разработан, процесс затопления займет около 2,5 лет, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Уже разработан проект программы сведения станции с орбиты. По оценкам специалистов, этот процесс в целом займет около 2,5 лет", - сказал Баканов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации.

18 июля в "Роскосмосе" сообщили, что совместная российско-американская комиссия по МКС провела заседание в Москве, где в том числе обсуждался вопрос по безопасному сведению станции с орбиты.

Баканов сообщил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

12 апреля глава "Роскосмоса" сообщил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на МКС.

В декабре 2023 года правительство США одобрило продление соглашения по использованию МКС до 2030 года. В апреле того же года Россия проинформировала партнеров о продлении участия в проекте до 2028 года.

22 ноября 2024 года, Юрий Борисов, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", сообщил, что после завершения проекта МКС, орбитальную лабораторию планируют затопить целиком с использованием российских грузовых кораблей "Прогресс".

25 января 2022 года руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что США склоняются к варианту затопления МКС после завершения ее эксплуатации и обратились к России с просьбой просчитать варианты сведения станции с орбиты.