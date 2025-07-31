Запуск Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" к МКС перенесен из-за непогоды

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запуск американского многоразового корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Олегом Платоновым в составе экипажа, планировавшийся в четверг к Международной космической станции (МКС), отменен за минуту до старта из-з-за непогоды, сообщило NASA.

Следующая попытка может быть предпринята 1 августа. В состав миссии Crew-11 вместе с Платоновым входят американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.

Миссия проводится в рамках соглашения о перекрестных полетах между "Роскосмосом" и NASA.

На МКС в настоящее время работает экипаж в составе семи человек - космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс, Джонатан Ким, а также японский астронавт Такуя Ониси.