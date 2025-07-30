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Уиткофф отправится в Израиль в четверг

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 31 июля отправится в Израиль для обсуждения ситуации в секторе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

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"Он встретится с израильскими официальными лицами, чтобы обсудить следующие шаги по ситуации в Газе", - сообщил источник издания в американской администрации.

На прошлой неделе проходили контакты между Израилем, ХАМАС и посредниками - Египтом и Катаром - с целью возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. За это время Уиткофф несколько раз встречался с высокопоставленными официальными лицами Катара на острове Сардиния в Италии.

Контакты по урегулированию конфликта в секторе Газа проходят на фоне ухудшившейся гуманитарной обстановки в палестинском анклаве.

Хроника 07 октября 2023 года – 30 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Стив Уиткофф Израиль сектор Газа
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