Уиткофф отправится в Израиль в четверг

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 31 июля отправится в Израиль для обсуждения ситуации в секторе Газа, сообщает в среду The Times of Israel.

"Он встретится с израильскими официальными лицами, чтобы обсудить следующие шаги по ситуации в Газе", - сообщил источник издания в американской администрации.

На прошлой неделе проходили контакты между Израилем, ХАМАС и посредниками - Египтом и Катаром - с целью возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. За это время Уиткофф несколько раз встречался с высокопоставленными официальными лицами Катара на острове Сардиния в Италии.

Контакты по урегулированию конфликта в секторе Газа проходят на фоне ухудшившейся гуманитарной обстановки в палестинском анклаве.