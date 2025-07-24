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Нетаньяху заявил, что Израиль не откажется от своих требований к ХАМАС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не намерен уступать на переговорах с группировкой ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет The Times of Israel.

"Если в ХАМАС расценивает нашу готовность добиваться соглашения в качестве слабости, в качестве возможности диктовать условия капитуляции, угрожающие Израилю, то они глубоко заблуждаются", - сказал Нетаньяху.

Он подчеркнул, что Израиль по-прежнему намерен добиться всех целей военной кампании, в том числе вернуть всех заложников домой.

Также Нетаньяху выразил готовность защитить этноконфессиональную группу друзов на юге Сирии. По словам премьера, израильская сторона добьется того, что "территория южнее Дамаска, вдоль границы с Израилем, будет свободна от вооружений".

Нетаньяху ранее распорядился отозвать домой из Катара израильских переговорщиков для консультаций в Израиле. Своих переговорщиков отозвали и США, сообщил американский спецпосланник во Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По его словам, США перейдут к альтернативным способам возвращения заложников после того, как последний ответ ХАМАС "четко показал отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе".

"Жаль, что ХАМАС действовал так эгоистично, - сказал Уиткофф. - Мы преисполнены решимости искать пути урегулирования этого конфликта и достижения постоянного мира в Газе".

Источник The Times of Israel в канцелярии Нетаньяху отмечал, что переговоры зашли в тупик. Ynet передавал со ссылкой на представителей израильских властей, что речь о провале переговоров не идет, но существуют "значимые различия" в позициях сторон, и властям Израиля надо понять, что делать дальше. Источник The Times of Israel, участвующий в посреднических усилиях, и арабский дипломат сказали изданию, что ответ ХАМАС был достаточно конструктивным и позволял сторонам продвигаться дальше.

Хроника 07 октября 2023 года – 24 июля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль Катар США ХАМАС Биньямин Нетаньяху Стив Уиткофф
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