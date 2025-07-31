Трамп раскритиковал слова Медведева и заявил, что ему безразличны отношения РФ и Индии

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят отношения между Россией и Индией.

"Мне все равно, чем Индия занимается с Россией. Они могут вместе утопить свои мертвые экономики, мне безразлично", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп заверил, что США имели очень мало экономических связей с Индией из-за ее высоких пошлин, "одних из самых высоких в мире". "Таким же образом Россия и США почти что не ведут дел", - продолжил президент.

Кроме того, Трамп раскритиковал недавние высказывания зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по вопросу отношений России и США, отметив, что тот "вступает на очень опасную территорию".

30 июля Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за данную политику.

Позднее Трамп заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле, и каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели. Трамп отметил, что Индия является членом БРИКС, который он назвал группой "антиамериканских стран". По его мнению, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по словам президента США, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.