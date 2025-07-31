Лидер индийской оппозиции разделяет оценку Трампа состояния экономики Индии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Лидер оппозиции в нижней палате парламента Индии Рахул Ганди согласился с заявлениями президента США Дональда Трампа о состоянии индийской экономики, сообщает Hindustan Times.

"Все знают о мертвой индийской экономике, кроме премьера и министра финансов. Рад, что президент Трамп констатировал этот факт", - заявил Ганди журналистам.

Трамп написал в Truth Social, что ему все равно, что делают Россия и Индия, и назвал индийскую экономику "мертвой". Кроме того, Трамп заверил, что США имели очень мало экономических связей с Индией из-за ее высоких пошлин, "одних из самых высоких в мире".

Западные СМИ писали о критике индийского правительства со стороны оппозиционных партий. По мнению индийской оппозиции, возможное введение американских пошлин на индийские товары в размере 25% - "экономическая и дипломатическая неудача властей" после многих месяцев переговоров о торговом соглашении с США.

30 июля Трамп заявил, что с 1 августа США вводят 25-процентные пошлины на экспорт Индии. Он добавил, что Индия также "всегда покупала подавляющее большинство своего военного оборудования у России и, наряду с Китаем, является крупнейшим покупателем энергоносителей у России". Поэтому, подчеркнул Трамп, с августа "для Индии вводятся штрафы" за такую политику.

Позднее Трамп заявил, что в конце недели станет известно, удалось ли договориться с Индией по торговле, и каковы будут итоговые меры Вашингтона в отношении Дели. Трамп отметил, что Индия является членом БРИКС, который он назвал группой "антиамериканских стран". По его мнению, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по словам президента США, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.

В индийском Министерстве промышленности и торговли, в свою очередь, заявили, что правительство Индии нацелено на достижение справедливого торгового соглашения с США, но готово принимать необходимые меры для защиты национальных интересов.

Индия стала одной из первых стран, начавших торговые переговоры с США, после визита премьера страны Нарендры Моди в Вашингтон в феврале.