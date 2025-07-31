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Премьер-министр Литвы Палуцкас подал в отставку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на фоне критики в свой адрес объявил об отставке с постов главы правительства и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП), сообщает BNS.

Президент Гитанас Науседа сказал журналистам, что проинформирован о решении Палуцкаса и одобряет это.

Палуцкас с декабря 2024 года руководил правительством, которое было сформировано после октябрьских выборов в Сейм. Временно на должности председателя ЛСДП его будет заменять бывший первый заместитель и мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс.

Пока неясно, кого социал-демократы предложат на пост премьер-министра - в кулуарах упоминались имена первого вице-спикера Сейма Юозаса Олекаса и министра социальной защиты и труда Инги Ругинене.

Лидер Демократического союза "Во имя Литвы" (партнера социал-демократов по коалиции) и спикер Сейма Саулюс Сквернялис называет шаг Палуцкаса правильным, но запоздалым. По его словам, поскольку в коалиционном соглашении вписана фамилия Палуцкаса как премьер-министра, соглашение утратит силу и должно быть пересмотрено.

"Когда социал-демократы определятся, кто будет их лидером и потенциальным премьером, тогда они решат, кого пригласить в коалицию. Так что, если нас пригласят, мы будем разговаривать. Если не пригласят, мы не будем разговаривать", - сказал Сквернялис журналистам.

По его словам, опыт показывает, что кандидатура будущего премьер-министра будет очень важна, как и то, кто займет министерские должности в будущем правительстве. "Мы видели, как формировалось это правительство, некоторые министры появились в нём странным образом", - сказал лидер демократов.

Он также выразил сомнения в том, что демократы согласятся снова войти в коалицию с партией "Заря Нямунаса". BNS пока не удалось связаться с лидером партии "Зари Нямунаса" Ремигиюсом Жемайтайтисом.

Палуцкас сообщил об отставке на фоне проведения правоохраной обысков в компании жены его брата Dankora, которая планировала закупить аккумуляторные системы у компании премьера Garnis за средства европейской помощи.

Правление и президиум ЛСДП по вопросу о Палуцкасе были созваны 24 июля. Тогда руководство партии выразило доверие премьеру, поддержку правительству и призвало "сосредоточить все усилия на работе осенней сессии Сейма и проекте бюджета на следующий год".

На прошлой неделе президент Науседа дал Палуцкасу две недели на то, чтобы решить, дать ли аргументированный ответ на вопросы общественности о его деятельности и прошлом или же рассмотреть возможность ухода в отставку. Кроме того, президент призвал Палуцкаса проверить доверие к себе в парламенте. Премьер-министр ушел в отпуск на эти две недели.

Оппозиция требовала отставки премьера и планировала провести внеочередную сессию Сейма в августе, чтобы начать процедуру импичмента Палуцкасу и добиться его исключения из состава депутатов.

Правоохранительные органы проводят два досудебных расследования в отношении премьера и его бизнеса.

Гитанас Науседа Сейм ЛСДП Литва Гинтаутас Палуцкас
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