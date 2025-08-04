Правительство Литвы уходит в отставку

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство Литвы 4 августа на внеочередном заседании приняло решение о своей отставке, сообщает BNS.

"Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, я объявляю об отставке девятнадцатого правительства Литвы", - заявил глава правительства Гинтаутас Палуцкас в начале заседания.

"Возможно, это прозвучит слишком драматично, но ухожу в отставку я, а вы временно продолжите работу, пока новый премьер-министр не решит, сколько, как и какие будут изменения (в составе кабмина - ИФ)", - сказал он, добавив, что в этот же день подаст президенту Гитанасу Науседе заявление об отставке.

Палуцкас также поблагодарил министров за совместную работу.

Палуцкас решил уйти в отставку после возбуждения двух досудебных расследований в отношении его бизнеса, а также в связи с растущей критикой в его адрес. Конституция Литвы предусматривает, что отставка премьер-министрна должна сопровождаться отставкой всего правительства.

Президент Науседа должен будет подписать декрет о принятии отставки правительства и поручении ему временно исполнять обязанности до назначения нового кабмина. Президент также должен будет назначить исполняющего обязанности премьер-министра.

С этого момента и в течение не более чем 15 дней Науседа должен будет представить на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра. Новый премьер также будет делегирован социал-демократами, у которых самая большая фракция в парламенте. Решение по кандидатуре премьера будет принято на заседании президиума партии 6 августа.

Если Сейм одобрит кандидатуру нового премьера, он должен будет не позднее чем в 15-дневный срок представить Сейму новый состав кабмина и согласованную с президентом программу правительства. Программа также должна быть утверждена голосованием.

Палуцкас объявил об отставке с постов премьер-министра и председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) 31 июля, когда сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в квартиру брата премьера.

Временно руководство ЛСДП перешло к мэру Йонавского района Миндаугасу Синкявичюсу - одному из кандидатов на пост премьер-министра, обсуждавшихся правлением партии.

Руководство ЛСДП также обсуждало три другие кандидатуры: министра социальной защиты и труда Инги Ругинене, первого вице-председателя Сейма Юозаса Олекаса и мэра Вильнюсского района Роберта Духневича. Кроме того, партийным отделениям было предложено представить свою позицию по кандидатуре премьера.

Фракция Социал-демократической партии в Сейме насчитывает 52 представителя. После выборов в Сейм в октябре прошлого года она сформировала правящую коалицию с партией "Заря Нямунаса", у которой 19 мест в парламенте, и Демократическим союзом "Во имя Литвы", у которого 15 представителей в Сейме. У коалиции в Сейме 86 из 141 места. После отставки правительства будет необходимо скорректировать коалиционное соглашение. Не исключена также возможность изменения состава коалиции.