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Трамп заявил, что по-прежнему привержен содействию в украинском урегулировании

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжит попытки способствовать решению конфликта на Украине.

"Эта война, которой не должно было быть (...). Моя роль - посмотреть, могу ли я остановить ее", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.

Дональд Трамп США
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