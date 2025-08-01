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Трамп заявил, что планирует ввести санкции против РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине.

"Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме.

Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна на украинское урегулирование.

При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.

Дональд Трамп США РФ Украина
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