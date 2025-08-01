Белоруссия предложила обсуждать новую архитектуру евразийской безопасности в Минске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Белоруссия предлагает начать коллективный диалог об архитектуре евразийской безопасности, площадкой для которого готов выступить Минск, заявил на заседании ОБСЕ в Хельсинки замглавы МИД республики Игорь Секрета. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

"Беларусь готова к такому диалогу в любом формате и на любой площадке - без предварительных условий. Мы также предлагаем использовать в этих целях Минскую конференцию по евразийской безопасности, которая состоится с 28 по 29 октября", - сказал он.

"Учитывая уникальное геополитическое положение нашей страны, Минск - оптимальная площадка для серьезного разговора и выработки решений по региональным конфликтам", - подчеркнул замминистра.