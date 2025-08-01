Путин готов рассматривать безопасность России и Украины в контексте общеевропейской

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о возможности обсуждения идеи Киева рассматривать безопасность России и Украины в контексте общеевропейской безопасности.

"Кстати говоря, со стороны украинской делегации прозвучала мысль о том, что, наверное, есть смысл говорить о безопасности и России, и Украины в контексте общеевропейской безопасности. Это один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. В целом мы считаем, что это правильно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом он отметил важность обсуждения гуманитарных вопросов.

"Это русский язык, это независимость и достойные условия развития православной церкви, христианства на Украине. Все это в совокупности должно быть обсуждено и должно быть положено в основу долгосрочного длительного, без всяких временных ограничений мира", - заявил Путин.