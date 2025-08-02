Трамп объяснил решение об атомных подлодках стремлением защитить американцев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал он журналистам.

По словам Трампа "нам угрожал бывший президент России, и мы должны обеспечить защиту наших людей".

Ранее Трамп заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с комментариями Медведева в соцсетях.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, (...) я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.