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Трамп заявил, что американские атомные подводные лодки приближаются к РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что две американские атомные субмарины перемещаются в сторону России.

"Они ближе к России. Да, они ближе к России", - ответил Трамп в интервью NEWSMAX на вопрос о том, приблизились ли субмарины российской территории.

На встрече с журналистами президентского пула он пояснил, что отдал приказ о переброске двух атомных подлодок после высказываний заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, так как стремится защитить американцев.

"Просто мы должны быть осторожны. Нам угрожали, и мы решили, что данные угрозы - это неправильно, и потому нам нужно быть осторожными", - сказал президент журналистам.

Ранее Трамп заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с комментариями Медведева в соцсетях.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, (...) я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал Трамп в социальной сети Truth Social в пятницу.

Дональд Трамп США Дмитрий Медведев
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