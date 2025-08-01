Трамп распорядился о размещении ядерных подлодок из-за высказываний Медведева

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что разместит ядерные подлодки "в соответствующих регионах" в связи с высказываниями в соцсетях заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации, я поручил разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах, просто на случай, если эти вздорные и подстрекательские заявления являются чем-то большим, чем простыми словами", - написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что слова очень важны и часто могут привести к неожиданным последствиям, но выразил надежду, что этого не произойдет.