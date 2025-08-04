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Shein оштрафован в Италии за недостоверные заявления об экологичности операций

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) оштрафовал азиатскую платформу электронной коммерции Shein на 1 млн евро, посчитав, что компания вводила в заблуждение клиентов относительно экологической устойчивости ее операций. Об этом сообщает AGCM.

Это второй штраф, полученный Shein от европейских регуляторов за последний месяц. В начале июля французское антимонопольное ведомство оштрафовало компанию на 40 млн евро за недобросовестные деловые практики, в частности за фейковые скидки.

AGCM наложил штраф на зарегистрированную в Дублине Infinite Styles Services Co., управляющую веб-сайтом Shein в Европе, по результатам расследования, начатого в сентябре 2024 года.

Регулятор заявил, что утверждения на сайте Shein, касающиеся аспектов экологической устойчивости и социальной ответственности "иногда были расплывчатыми, общими и/или чрезмерно навязчивыми, а в других случаях вообще отсутствовали или вводили в заблуждение".

Заявления относительно вторичной переработки продукции "оказались ложными или, по крайней мере вводящими в заблуждение, а экологичность коллекции "evoluSHEIN by design" была преувеличена, сообщил AGCM.

Регулятор также оспорил "расплывчатые и общие" заявления компании об обязательствах по сокращению выбросов, отметив, что ее выбросы выросли как в 2023-м, так и в 2024 году.

Shein сообщила, что полностью сотрудничала с регулятором и приняла незамедлительные меры для решения выявленных проблем.

"Мы усилили внутренние процессы проверки и улучшили веб-сайт, чтобы гарантировать, что все экологические заявления являются понятными, проверяемыми и соответствуют нормативным требованиям", - заявили в компании.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

Сингапур Италия AGCM Shein
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