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Еврокомиссия может оштрафовать Shein за практики, нарушающие права потребителей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Методы продаж азиатской платформы электронной коммерции Shein нарушают законодательство Евросоюза, и компания может столкнуться со штрафами, если не изменит свое поведение, заявила Еврокомиссия (ЕК).

Нарушения были выявлены европейскими регуляторами, отвечающими за защиту прав потребителей, говорится в сообщении ЕК. Проверка практик Shein продолжается.

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В числе нарушений отмечаются фейковые скидки, то есть создание иллюзии выгодных покупок за счет указания завышенной "старой цены" в новых предложениях. Кроме того, это практики давления на потребителей с целью побудить их к немедленной покупке с помощью ложных дедлайнов, вводящие в заблуждение маркировки с характеристиками товаров, а также недостоверные данные о деятельности компании в сфере устойчивого развития.

Теперь у Shein есть один месяц, чтобы отреагировать на выявленные нарушения и предложить шаги по исправлению практик в соответствии с законодательством ЕС.

Если компания не сможет устранить нарушения, ЕК может наложить на нее штраф из расчета ее годового оборота в ЕС.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре и компания не продает свою продукцию в Китае.

Еврокомиссия ЕК Shein
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