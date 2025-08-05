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Будапешт отказался признавать обвинительный приговор лидеру боснийских сербов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил президента Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорада Додика в том, что Будапешт не признает вердикта Апелляционной палаты суда БиГ, который в пятницу подтвердил обвинительный приговор лидеру боснийских сербов.

"Венгрия не признает решение суда в отношении президента Милорада Додика. Попытки назначенных ЕС наблюдателей отстранить его от должности за противодействие их глобалистской программе неприемлемы. Он является законно избранным лидером Республики Сербской. Ничто не может быть выше воли народа. Мы решительно выступаем против вмешательства Брюсселя в суверенные дела других стран", - приводит во вторник слова Орбана телеканал РТРС.

Додик, а также член президиума БиГ (главный руководящий орган страны на федеральном уровне) от боснийских сербов Желька Цвиянович, в настоящее время находятся с визитом в Венгрии.

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Ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заверил Додика в дружбе: "Додик избран президентом Республики Сербской народом демократическим путем. Он - наш друг, а Венгрия всегда стоит заодно со своими друзьями".

По его словам, "пришло время всем понять, что суть не в разговорах об избранных лидерах на Западных Балканах, а в переговорах с ними".

В пятницу Апелляционная палата суда БиГ подтвердила вынесенный Конституционным судом страны приговор в отношении Додика - тюремное заключение сроком на год с последующим запретом занимать государственные должности на протяжении шести лет. Приговор вынесен в связи тем, что Додик не исполнял распоряжения верховного представителя международного сообщества в БиГ Кристиана Шмидта, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

Ранее Додик неоднократно отказывал Шмидту в легитимности, поскольку его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями (которые положили конец гражданской войне в БиГ 1992-95 гг.).

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.

Венгрия Виктор Орбан Босния и Герцеговина Республика Сербская Милорад Додик
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