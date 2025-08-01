Президент Республики Сербской не согласился с вердиктом суда Боснии, по которому он должен отбыть год в тюрьме

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик в пятницу высказался резко против решения Апелляционного суда БиГ оставить в силе приговор - тюремное заключение, вынесенный ему ранее Конституционным судом страны в связи с неисполнением распоряжений, изданных верховным представителем ООН в БиГ Кристианом Шмидтом, которого власти Республики Сербской считают нелегитимным.

"Не произошло ничего неожиданного", - сказал Додик на пресс-конференции, которую транслировали в эфире телеканала РТРС.

По его словам, "Шмидт посеял много проблем в БиГ, и это тюремное заключение на деле является именно его решением".

"Мы его не признаем, поскольку в соответствии с конституцией БиГ никакого Конституционного суда не существует", - напомнил Додик.

Он также сказал, что, пока находится в должности президента Республики Сербской, он не допустит проведения каких-либо "внеочередных выборов", а позже на федеративном уровне выступит с предложениями о реформировании ряда государственных институтов.

Апелляционный суд БиГ ранее в пятницу подтвердил приговор Конституционного суда страны, в соответствии с которым Додик должен отбыть тюремное заключение сроком один год с последующим запретом на шесть лет занимать государственные должности. Приговор был вынесен в связи с тем, что президент Республики Сербской не исполнял распоряжения Шмидта.

Ранее Додик неоднократно отказывал в легитимности нынешнему верховному представителю ООН по Боснии и Герцеговине Шмидту в связи с тем, что его назначение на должность противоречило нормам, установленным Дейтонскими соглашениями.

Позицию руководства Республики Сербской поддержали в Белграде и Будапеште.

Председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич заявила, что все, что происходит в Республике Сербской, студенческие беспорядки в Сербии, а также сложная ситуация в крае Косово - это части одного плана по дестабилизации ситуации на Балканах.

"Всё это - часть более масштабного плана, призванного отвлечь президента Сербии Александра Вучича от решения проблем и продвинуть некие окончательные решения для сербского народа как в Косово, так и в Республике Сербской. Но Вучичу удаётся с этим справляться", - сказала Брнабич.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заверил Додика в дружбе: "Додик избран президентом Республики Сербской народом демократическим путем. Он - наш друг, а Венгрия всегда стоит заодно со своими друзьями"

По его словам, "пришло время всем понять, что суть не в разговорах об избранных лидерах на Западных Балканах, а в переговорах с ними".

Босния и Герцеговина - федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп - мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.