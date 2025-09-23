Поиск

Орбан предсказал Евросоюзу крах из-за отсутствия перемен

Он сравнил ЕС с Римской империей

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что из-за неспособности воспринимать перемены Евросоюз оказался на грани краха. Об этом сообщает телерадиоканал РТРС (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)

"ЕС, как Римская империя, находится на грани коллапса из-за неприспособленности к переменам, - сказал он, выступая в венгерском парламенте. - Я не вижу у ЕС способности к обновлениям, которые нам так необходимы. Если ЕС срочно не сделает крутой поворот, его история завершится".

Орбан полагает, что "быстрого и драматичного краха, вероятно, не случится, скорее это будет происходить постепенно, по мере того, как все больше стран ЕС перестанут следовать указаниям Брюсселя, подобно тому, как Римская империя долгое время считала, что продолжает существовать на своих бывших территориях, хотя на самом деле она давно прекратила существование".

Венгерский премьер сравнил ЕС со сбоящей джи-пи-эс навигацией - в Брюсселе постоянно меняют планы и при этом никогда не достигают целей, это, по его словам, касается и санкционной политики, отношения к нелегалам и экологической повестке.

При этом Орбан заявил, что у Венгрии есть силы для развития: "Я вижу, что у Венгрии есть силы и возможности для быстрого развития".

