Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве ушел из жизни в возрасте 74 лет, сообщает в четверг Associated Press.

Он скончался в военном госпитале в Нейпьидо.

Более года назад он перестал принимать активное участие в управлении страной из-за болезни Паркинсона и связанных с ней неврологических проблем.

Ожидается, что обязанности президента на себя теперь возьмет премьер-министр, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

Мьин Шве занял пост и.о. президента страны 1 февраля 2021 года, когда в стране произошел военный переворот. Военные объявили тогда чрезвычайное положение и арестовали на тот момента президента Вин Мьина и лидера правившей "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию парламентских выборов" 8 ноября 2020 года.

18 июля 2024 года Мьин Шве ушел в отпуск по болезни и поручил на это время Мин Аун Хлайну исполнять его обязанности.