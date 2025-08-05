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На Солнце произошла самая сильная в текущем всплеске активности вспышка

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На Солнце в 18:57 по московскому времени во вторник зафиксирована пятая вспышка - самая сильна из зарегистрированных в последние дни в текущем всплеске активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Основная вспышечная область, в которой сейчас сосредоточена почти вся взрывная энергия, продолжает находиться прямо напротив Земли, но влияния на Землю, вопреки всему, что можно предположить, почти не оказывает", - отмечается в сообщении.

На данный момент, по данным ученых, слабый выброс плазмы в сторону планеты зарегистрирован только после вчерашней вспышки. Во всех остальных случаях энергия оказалась локализована в атмосфере Солнца.

"Текущее событие, несмотря на мощность, судя по всему, вписывается в эту тенденцию, и сработало вхолостую. На данный момент ни магнитных бурь, ни воздействия на спутники не ожидается", - говорится в сообщении.

РАН
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