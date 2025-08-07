Трамп заявил о начале получения США больших доходов от пошлин

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже начал получать доходы от пошлин, которые вступили в силу в полночь в четверг.

"США получают доходы от пошлин в таких объемах, которые раньше даже не представлялись возможными!" - написал он в социальной сети Truth Social в четверг.

В среду вечером президент США заявил, что пошлины вступят в силу в полночь (07:00 по Москве).

Ранее сообщалось, что новый пошлинный режим должен был вступить в силу 7 августа, чтобы дать таможне и пограничной службе достаточно времени для внесения необходимых изменений для взимания новых пошлин.

На прошлой неделе Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении 68 стран и ЕС. Там он официально закрепил свои соглашения с торговыми партнерами, такими как Европейский союз, Япония, Южная Корея, Великобритания и Филиппины. Со стран, не перечисленных в указе, будет взиматься пошлина в размере 10%.