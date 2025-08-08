Израильская оппозиция осудила решение Нетаньяху об оккупации города Газа

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Израильские оппозиционеры выступили против плана правительства по взятию под полный контроль города Газа, заявив, что это приведет к гибели израильских заложников.

"Сегодняшнее решение кабинета министров - это катастрофа, которая приведет ко многим другим катастрофам", - написал в социальной сети X лидер оппозиции и партии "Еш Атид" Яир Лапид.

По его словам, решение об оккупации города было принято, несмотря на рекомендацию военных и сотрудников служб безопасности не делать этого. Лапид считает, что такая операция в Газе может продлиться несколько месяцев, привести к смертям заложников и израильских солдат, а также будет стоить миллиарды израильским налогоплательщикам.

Вместе с тем The Times of Israel приводит слова лидера партии "Наш дом Израиль", ранее занимавшего различные министерские посты, Авигдора Либермана, который считает, что действия кабинета министров доказывают, что "решения принимаются вопреки соображениям безопасности и целям войны".

Лидер партии "Демократы" Яир Голан также предположил, что решение Биньямина Нетаньяху приведет к гибели заложников. Он считает, что оккупация станет "катастрофой для поколений".

Ранее сообщалось, что кабинет безопасности Израиля одобрил предложение Нетаньяху об оккупации города Газа.