Нетаньяху сказал, что Израиль не собирается присоединять сектор Газа

Власть в анклаве планируется передать временной администрации, заявил израильский премьер

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Израиль не намерен присоединять к себе сектор Газа, а планирует передать власть в анклаве временной администрации, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В заявлениях для телеканала CNN-News18 Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "не будет аннексировать Газу". По его словам, впоследствии предполагается передать контроль над территорией Газы "временной управляющей структуре".

Премьер также подтвердил намерение Израиля "полностью разгромить группировку ХАМАС" и вернуть всех заложников из сектора Газа.

Кроме того, в интервью Fox News Нетаньяху уточнил, что Израиль планирует установить контроль над всей Газой, но не намерен сохранять за собой постоянное управление анклавом.

"Мы не хотим его удерживать. Мы хотим создать зону безопасности и не хотим им управлять. Мы хотим передать управление арабским силам, которые будут управлять им должным образом и не будут представлять для нас угрозу", - сказал Нетаньяху.

Между тем, по данным региональных СМИ, в Иерусалиме в четверг началось заседание военно-политического комитета, в ходе которого представят план правительства по сектору Газа, поддержанный Нетаньяху и рассчитанный на пять месяцев. План включает в себя захват еще части территории анклава.

Также предусматривается переселение примерно одного миллиона жителей города Газа. В то же время, по словам источника, власти хотят существенно нарастить объемы гумпомощи, которую раздают жителям сектора Газа.

Между тем, как ранее передавала ранее газета The Times of Israel, командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Янив Асор признал, что в израильском командовании существуют разногласия по поводу наилучшего способа действий в Газе.

Также ранее сообщалось, что глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступает против занятия Газы на долгий период.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа
