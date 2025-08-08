Поиск

Лукашенко предупредил о ядерном ответе на военную агрессию против Белоруссии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналу Time о готовности применить ядерное оружие в случае военной агрессии против республики. Фрагмент интервью показал гостелеканал "Первый информационный".

"Применять ядерное оружие ни Путин, ни я, никто не хочет. Мы же не самоубийцы. Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут, и я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю", - сказал Лукашенко.

"У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн", - продолжил он.

"Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - подчеркнул Лукашенко.

Он также сообщил, что подписал соответствующий указ, который регламентирует обращение с ядерным оружием. "Он находится в сейфах у тех, у кого он должен находиться. Мы четко понимаем и представляем, что это такое, как это делать. Цели определены", - заявил президент Белоруссии.

В этом же интервью он рассказал, что в Белоруссии уже определены и обустраиваются первые позиции для размещения российского ракетного комплекса "Орешник". Комплексы, как он ожидает, будут поставлены до конца этого года.

Александр Лукашенко Польша Литва Латвия Эстония Белоруссия Орешник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Орбан предложил Мерцу и Макрону отправиться в Москву для переговоров по Украине

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Строительство первой АЭС началось в Казахстане

Что случилось этой ночью: пятница, 8 августа

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

Уолл-стрит не показала единой динамики в четверг

На юге Франции локализован один из крупнейших в истории пожаров

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6913 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });