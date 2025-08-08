Лукашенко предупредил о ядерном ответе на военную агрессию против Белоруссии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналу Time о готовности применить ядерное оружие в случае военной агрессии против республики. Фрагмент интервью показал гостелеканал "Первый информационный".

"Применять ядерное оружие ни Путин, ни я, никто не хочет. Мы же не самоубийцы. Но ваши сателлиты, ваши друзья, союзники пусть тоже это поймут, и я открыто говорил: если только кто-то переступит нашу границу, мы ответим сразу всем тем оружием, которое у нас есть. Это не запугивание, я просто предупреждаю", - сказал Лукашенко.

"У России достаточно сил, чтобы нас усилить. Мы же готовимся к войне. Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Мы знаем, что делать. Мы извлекли уроки из всех последних войн", - продолжил он.

"Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии там, Эстонии - кто против нас будет воевать. Неприемлемый ущерб. Я один из элементов вам только что описал. Поэтому они понимают, что в данном случае мы, может быть, и не победим в этой войне, но морду набьем хорошо. И Россия в том объеме, который нам сегодня нужен, помогает и поможет как союзник", - подчеркнул Лукашенко.

Он также сообщил, что подписал соответствующий указ, который регламентирует обращение с ядерным оружием. "Он находится в сейфах у тех, у кого он должен находиться. Мы четко понимаем и представляем, что это такое, как это делать. Цели определены", - заявил президент Белоруссии.

В этом же интервью он рассказал, что в Белоруссии уже определены и обустраиваются первые позиции для размещения российского ракетного комплекса "Орешник". Комплексы, как он ожидает, будут поставлены до конца этого года.