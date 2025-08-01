Лукашенко пообещал завершить создание инфраструктуры для "Орешника" до конца года

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что строительство и создание инфраструктуры для ракетного комплекса "Орешник" планируется завершить в 2025 году.

"Военные люди конкретные, везде торопятся и хотели "Орешник", имеется ввиду на белорусскую позицию, разместить где-то в будущем году. В этом году мы должны закончить процессы строительства, создания (инфраструктуры - ИФ) и так далее", - сказал он журналистам.

"От этих планов не отступаем", - пообещал президент.

9 июля начальника Генштаба Белоруссии - первый замминистра обороны Павел Муравейко заявил, что вопросы формирования подразделений, которые будут оснащены "Орешником", уже решены.

В марте Лукашенко сообщал, что в Белоруссии уже изготовили несколько пусковых установок для размещения ракетных комплексов и готовы разместить в республике это оружие.

Ранее президенты Белоруссии и России выразили готовность в 2025 году разместить комплекс "Орешник" и другое новейшее российское вооружение на белорусской территории.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что российские военные применили против объекта ОПК Украины новую баллистическую ракету средней дальности с безъядерным гиперзвуковым боевым оснащением. Президент тогда сказал, что новая ракета называется "Орешник". В декабре президент заявлял, что развернуто серийное производство систем "Орешник", планируется также разместить ракеты на территории Белоруссии.