Лукашенко назвал опасной эскалацией инцидент с беспилотником в Минске

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал опасной эскалацией недавний инцидент с боевым БПЛА в Минске и призвал прекратить это. Он сказал об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным на Валааме, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".

"Вы знаете случай, когда уже в Беларуси (был ликвидирован беспилотник - ИФ) - 59 килограмм взрывчатки, начиненный шариками и прочее. Ну хорошо, не взорвался. Ударил по 10-этажному дому, где жили обычные простые люди. Поэтому опасная вот эта эскалация. Нам надо прекращать это. И делать надо это аккуратно", - сказал он.

Лукашенко сообщил, что на переговорах с представителями США в июне в Минске, в которых он принимал участие, в числе прочего обсуждалась тема воздушного перемирия между Украиной и Россией.

"Я говорю: Россия в этом заинтересована и президент Путин. Но вы же этого не хотите. Скажите Зеленскому, пускай на это идет, чтобы не было вот этих летающих аппаратов и на голову людям не падали", - сказал Лукашенко.

В ночь на 29 июня противовоздушная оборона с применением средств радиоэлектронной борьбы пресекла полет беспилотника над Минском, сообщило белорусское Минобороны. БПЛА упал во дворе высотного жилого дома, никто не пострадал. В Следственном комитете Белоруссии сообщали, что на месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила боевую часть, снабженную тротилом и поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело.