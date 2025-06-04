Захарова объяснила решение сократить масштаб российско-белорусских учений "Запад"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Решение о сокращении масштаба запланированных на сентябрь в Белоруссии учений "Запад - 2025" направлено на снижение напряженности в регионе, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"Они носят исключительно оборонительный характер, не направлены против третьих стран", - сказала она.

Она напомнила, что недавно Россия и Белоруссия решили сократить масштабы учений почти вдвое по сравнению с изначально планировавшимся участием 13 тысяч военнослужащих и перенести их с западных приграничных полигонов вглубь территории Белоруссии.

"Это решение свидетельствует о готовности наших стран к диалогу и снижению напряженности в регионе", - заявила дипломат.

"К сожалению, встречных конструктивных шагов со стороны НАТО мы не видим. Напротив, например Варшава, грозит провести крупнейшие за последние годы дивизионные маневры, - добавила она. - На фоне усиления напряженности в Европе отмечается увеличение активности НАТО, ее члены продолжают наращивать провокационные военные учения у российских границ".

"Основное внимание в ходе оперативной боевой подготовки объединенных вооруженных сил альянса уделяется вопросу применения союзных сил против России", - заявила Захарова.

"Любые крупномасштабные мероприятия военной деятельности стран НАТО существенно увеличивают риск военных инцидентов, еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности, - предупредила представитель МИД. - Они нами внимательно отслеживаются в контексте стратегического сдерживания, учитываются в оборонном планировании, в боевой и оперативной подготовке".