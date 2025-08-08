Поиск

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине
Си Цзиньпин
Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.

"В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - заявили в Кремле.


Китай Си Цзиньпин Украина Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Германия остановит экспорт вооружений, которые могут использоваться в секторе Газа

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Путиным украинский кризис

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Япония ухудшила прогноз роста ВВП на текущий фингод и повысила прогноз инфляции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });