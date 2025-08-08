Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Си Цзиньпин Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.

"В духе отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между двумя странами президент Российской Федерации рассказал председателю Китайской Народной Республики об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Си Цзиньпин, поблагодарив за предоставленную информацию, высказался в поддержку урегулирования украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе в контексте подготовки к предстоящему визиту Владимира Путина в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - заявили в Кремле.



