Поиск

В Абхазии не видят готовности Грузии к диалогу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Грузия не готова к реальному диалогу с Абхазией и Южной Осетией, считает замминистра иностранных дел, глава абхазской делегации на Международных дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье Одиссей Бигвава.

Он прокомментировал журналистам в Сухуме заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором тот отверг возможность подписания Тбилиси соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией.

"Заявление Кобахидзе является глубоко деструктивным и подтверждает неготовность Тбилиси к реальному диалогу. Категорически отвергаем использование Тбилиси терминов "российская оккупация" и "сепаратистские регионы". Абхазия - суверенное государство, чья независимость стала результатом свободного волеизъявления народа после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Российская Федерация выступает гарантом нашей безопасности на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права", - отметил Бигвава.

Замминистра подчеркнул, что "мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России".

По его словам, "российская военная база в Абхазии размещена на основе двусторонних соглашений и является ответом на агрессивную политику Грузии".

Говоря о международных наблюдателях, Бигвава подчеркнул, что их доступ возможен лишь после признания Тбилиси суверенитета Абхазии и прекращения политики изоляции Абхазии.

Дипломат отметил, что требование Абхазии и России о заключении юридически обязывающего документа является минимальной гарантией безопасности и стабильности.

"Отказ Грузии подписать такое соглашение доказывает, что Тбилиси сохраняет силовые сценарии в качестве инструмента политики. Это подтверждается и милитаризацией приграничных районов, и регулярными совместными учениями вооруженных сил Грузии и НАТО", - подчеркнул он.

В то же время Бигвава добавил, что "Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия".

8 августа, в очередную годовщину начала пятидневной войны, Кобахидзе заявил в Тбилиси, что Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении.

"Конечно же, мы не готовы к этому. Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности - мирный путь. Мы об этом заявляем, и никакого разговора о документе или соглашении быть не может", - сказал он.

Абхазия Грузия Южная Осетия Ираклий Кобахидзе Одиссей Бигвава
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

Bloomberg сообщил о деталях российско-американского проекта соглашения по Украине

Германия остановит экспорт вооружений, которые могут использоваться в секторе Газа

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

В Минобороны Индии отрицают приостановку переговоров по закупке вооружений у США

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Си Цзиньпин в беседе с Путиным высказался за долгосрочное урегулирование на Украине

Премьер Индии сообщил, что обсудил с Путиным украинский кризис

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Лукашенко заявил, что не планирует баллотироваться на очередной президентский срок

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

КПП на границе Абхазии и России временно закрыт из-за угрозы атаки БПЛА

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%

Мировые цены на продовольствие в июле выросли на 1,6%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });