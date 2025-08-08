В Абхазии не видят готовности Грузии к диалогу

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Грузия не готова к реальному диалогу с Абхазией и Южной Осетией, считает замминистра иностранных дел, глава абхазской делегации на Международных дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье Одиссей Бигвава.

Он прокомментировал журналистам в Сухуме заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, в котором тот отверг возможность подписания Тбилиси соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией.

"Заявление Кобахидзе является глубоко деструктивным и подтверждает неготовность Тбилиси к реальному диалогу. Категорически отвергаем использование Тбилиси терминов "российская оккупация" и "сепаратистские регионы". Абхазия - суверенное государство, чья независимость стала результатом свободного волеизъявления народа после грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. Российская Федерация выступает гарантом нашей безопасности на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права", - отметил Бигвава.

Замминистра подчеркнул, что "мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России".

По его словам, "российская военная база в Абхазии размещена на основе двусторонних соглашений и является ответом на агрессивную политику Грузии".

Говоря о международных наблюдателях, Бигвава подчеркнул, что их доступ возможен лишь после признания Тбилиси суверенитета Абхазии и прекращения политики изоляции Абхазии.

Дипломат отметил, что требование Абхазии и России о заключении юридически обязывающего документа является минимальной гарантией безопасности и стабильности.

"Отказ Грузии подписать такое соглашение доказывает, что Тбилиси сохраняет силовые сценарии в качестве инструмента политики. Это подтверждается и милитаризацией приграничных районов, и регулярными совместными учениями вооруженных сил Грузии и НАТО", - подчеркнул он.

В то же время Бигвава добавил, что "Абхазия остается открытой к конструктивному диалогу, но только на основе взаимного признания и равноправия".

8 августа, в очередную годовщину начала пятидневной войны, Кобахидзе заявил в Тбилиси, что Грузия не готова подписывать с Абхазией и Южной Осетией договор о ненападении.

"Конечно же, мы не готовы к этому. Это для нас является несерьезным, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности - мирный путь. Мы об этом заявляем, и никакого разговора о документе или соглашении быть не может", - сказал он.