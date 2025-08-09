Поиск

Азербайджан сформировал делегацию для обсуждения с США хартии о стратегическом партнерстве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение результатами рабочего визита в США, считает, что в отношениях Баку и Вашингтона начинается новая страница.

Алиев в интервью азербайджанским телеканалам заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 8 августа прошла в очень искренней, дружеской атмосфере. "Это была моя первая встреча с президентом Трампом, и она прошла в очень искренней обстановке, мы обсудили многие важные вопросы. Высоко оцениваю результаты визита (в США - ИФ). Визит в США, безусловно, является очень важным событием для азербайджано-американских отношений", - отметил он.

Азербайджанский президент считает, что в отношениях Баку и Вашингтона открывается новая страница - сотрудничества и стратегического партнерства.

По его словам, для защиты национальных интересов Азербайджана крайне важно сохранять отношения с Штатами а уровне стратегического партнерства.

Алиев добавил, что по его поручению уже сформирована азербайджанская делегация для обсуждения хартии сотрудничества с США.

"По моему распоряжению уже сформирован состав азербайджанской делегации, которая будет заниматься подготовкой хартии с США. Мы подготовим и представим свои предложения", - отметил он.

Ранее Алиев сообщал, что хартия о стратегическом партнерстве между Баку и Вашингтоном будет разработана в течение нескольких месяцев. "Данный этот формат стратегического партнерства охватывает так много важных областей: взаимные инвестиции, торговля, энергетика, связь, транзит, искусственный интеллект, продажи оборонной продукции, борьба с терроризмом. Все эти области, где у нас было и, надеюсь, будет очень активное сотрудничество в будущем", - сказал президент Азербайджана.

