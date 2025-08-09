Поиск

Баку и Ереван обратились в ОБСЕ для роспуска Минской группы по карабахскому урегулированию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана обратились в ОБСЕ для роспуска Минской группы по карабахскому урегулированию.

"Мы стали свидетелями подписания совместного обращения министров иностранных дел Республики Армения и Республики Азербайджан к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ принять это решение", - говорится в подписанном главами Армении, Азербайджана и США совместной декларации по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне в пятницу.

Как сообщалось, главы Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве президента США Дональда Трампа парафировали в Вашингтоне соглашение о мире между Ереваном и Баку.

Минская группа ОБСЕ была создана в период первой карабахской войны в 1990-х годах. Ее сопредседателями являлись Россия, Франция и США.

