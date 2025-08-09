Поиск

Сенатор от Аляски надеется на достижение в ее штате мирных договоренностей по Украине

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Проведение встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина на Аляске предоставляет Аляске возможность стать местом заключения серьезного соглашения по урегулированию конфликта на Украине, заявила сенатор от штата Лиза Мурковски.

"Это еще одна возможность для Арктики стать местом, где мировые лидеры смогут собраться для заключения значимых соглашений", - написала она в соцсети Х.

Сенатор выразила надежду, что "эти дискуссии приведут к подлинному прогрессу и помогут положить конец войне на справедливых условиях".

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске, что подтвердили в Кремле.

