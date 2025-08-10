Белый дом еще не определился с приглашением Зеленского на Аляску

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Американская администрация все еще рассматривает вопрос о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на Аляску во время проведения там встречи глав США Дональда Трампа и России Владимира Путина, сообщил телеканал NewsNation, ссылаясь на представителя Белого дома.

В сообщении отмечается, что "неясно, примет ли Зеленский участие во встрече с двумя лидерами, поскольку ее детали еще не согласованы".

Издание The Washington Post, ссылаясь на информированного о ходе переговоров по встрече чиновника, написало, что "Зеленского еще не приглашали".