США, Европа и Украина планируют выстроить общую позицию на переговорах с Путиным

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Высокопоставленные чиновники из США, ряда стран Европы и Украины могут в эти выходные собраться в Великобритании, чтобы выработать общую позицию по встрече президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Идея провести такую встречу возникла в связи с тем, что "Украина и несколько союзников по НАТО в частном порядке заявляли об обеспокоенности тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о прекращении войны без учета их позиции", считает портал.

В публикации отмечается, что организация этих переговоров все еще находится в стадии обсуждения, в том числе неясно, кто примет в ней участие.

Ранее Трамп заявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске, информацию подтвердили в Кремле.

