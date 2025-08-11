Поиск

Европейские лидеры, Зеленский и Трамп проведут в среду телефонный разговор

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Лидеры европейских стран и президент Украины Владимир Зеленский созвонятся в среду с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg со ссылкой на правительство Германии.

Отмечается, что телефонный звонок намечен на 15:00 по берлинскому времени (16:00 по московскому).

Согласно данным агентства, к разговору также присоединится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее Bloomberg писал, что лидеры европейских стран пытаются организовать разговор с Трампом прежде, чем тот проведет в пятницу переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Германия Европа
