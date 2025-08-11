Глава МИД Азербайджана обсудил с Каллас развитие двусторонних отношений с ЕС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник провёл телефонный разговор с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас, сообщает пресс-служба МИД.

В ходе разговора Каллас поздравила Байрамова с подписанием Совместного заявления лидерами Азербайджана, США и Армении по итогам встречи в Вашингтоне, парафированием мирного договора, совместным призывом к ликвидации Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, а также с другими достигнутыми договорённостями.

"Было подчеркнуто, что эти соглашения имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Кайя Каллас отметила, что ЕС готов и впредь оказывать постоянную поддержку продвижению мирного процесса", - отмечается в информации.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, вытекающим из отношений Азербайджан-ЕС, а также по региональным и международным вопросам безопасности.