Ереван и Баку одновременно опубликовали текст соглашения о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на церемонии подписания декларации о мирном урегулировании
Фото: AP/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - МИД Армении и МИД Азербайджана в понедельник опубликовали текст парафированного 8 августа в Вашингтоне соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.

Оно содержит 17 статей.

Так, в соглашении говорится, что две страны, выражая взаимную волю к установлению добрососедских отношений, согласились установить мир и межгосударственные отношения, осознавая насущную необходимость установления справедливого, всеобъемлющего и прочного мира в регионе, стремясь содействовать достижению этой цели посредством установления межгосударственных отношений, руководствуясь Уставом ООН, Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 г.), заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.) и Алма-Атинской декларацией от 21 декабря 1991 г. и стремясь развивать отношения на основе норм и принципов, закрепленных в указанных документах.

Текст соглашения приводится ниже:

Статья 1

Подтверждая, что границы между бывшими Советскими Социалистическими Республиками СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.

Статья 2

Стороны подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять их в будущем. Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку таких действий, направленных на полное или частичное нарушение территориальной целостности или политического единства другой стороны.

Статья 3

Стороны воздерживаются в своих взаимоотношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной целостности или политической независимости любой из сторон, так и каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН. Они не допускают использования какой-либо третьей стороной своей территории против другой стороны для применения силы, несовместимой с Уставом ООН.

Статья 4

Стороны воздерживаются от вмешательства во внутренние дела друг друга.

Статья 5

В течение (...) дней после обмена уведомлениями между сторонами о завершении внутригосударственных процедур по ратификации настоящего соглашения стороны устанавливают друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях 1961 и 1963 годов соответственно.

Статья 6

Стороны в полном соответствии со своими обязательствами по статье 1 настоящего соглашения проведут в духе доброй воли переговоры между соответствующими пограничными комиссиями в соответствии с согласованным комиссиями регламентом с целью заключения соглашения о делимитации и демаркации государственной границы между сторонами.

Статья 7

Стороны не будут размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы. До демаркации общей границы и последующей демаркации стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.

Статья 8

Стороны осуждают и будут бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях, каждая в рамках своей юрисдикции, и будут обеспечивать выполнение применимых к ним международных обязательств.

Статья 9

Стороны обязуются решать вопросы пропавших без вести лиц и насильственных исчезновений в ходе вооруженных конфликтов с участием обеих сторон, в том числе путем обмена, напрямую или, при необходимости, в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, всей имеющейся информацией о таких лицах. Настоящим стороны признают важность установления судеб таких лиц, включая поиск и, при необходимости, возвращение их останков, а также обеспечения правосудия для таких лиц посредством надлежащего расследования в качестве средства примирения и укрепления доверия. Соответствующие договоренности в этом отношении будут согласованы и подробно согласованы в отдельном соглашении.

Статья 10

Стороны могут заключать соглашения в различных областях, представляющих взаимный интерес, включая экономическое, транзитно-транспортное, экологическое, гуманитарное и культурное сотрудничество.

Статья 11

Настоящее соглашение не ограничивает права и обязательства сторон, вытекающие из международного права и договоров, заключенных каждой стороной с другими государствами-членами ООН. Каждая сторона обеспечивает, чтобы действующие международные соглашения не наносили ущерба выполнению ею своих обязательств по настоящему соглашению.

Статья 12

В своих двусторонних отношениях стороны руководствуются нормами международного права и настоящим соглашением. Ни одна из сторон не вправе ссылаться на положения своего национального законодательства в качестве оправдания неисполнения настоящего соглашения. Стороны, в соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров (1969 г.), воздерживаются от любых действий, которые могли бы противоречить целям и задачам настоящего соглашения, до его вступления в силу.

Статья 13

Стороны гарантируют полную реализацию настоящего соглашения и создают двустороннюю комиссию для контроля за реализацией настоящего соглашения. Комиссия действует на основании положения, согласуемого сторонами.

Статья 14

Без ущерба для прав и обязательств, принятых сторонами в соответствии с международным правом и другими договорами, обязательными для них во взаимоотношениях, стороны стремятся разрешать любые споры, касающиеся толкования или применения настоящего соглашения, путём прямых консультаций, в том числе в рамках комиссии, упомянутой в статье 13. Если такие консультации не приведут к результату, приемлемому для обеих сторон, в течение шести месяцев стороны будут искать другие средства мирного урегулирования спора.

Статья 15

Без ущерба для статьи 14, в течение одного месяца после вступления в силу настоящего соглашения стороны должны отозвать, отклонить или иным образом урегулировать любые и все межгосударственные иски, жалобы, апелляции, возражения, разбирательства и споры, поданные в любую правовую площадку в отношении вопросов, существовавших между сторонами до подписания настоящего соглашения, и не должны инициировать такие иски, жалобы, апелляции, возражения, разбирательства и не должны быть вовлечены каким-либо образом в какие-либо иски, жалобы, апелляции, возражения, разбирательства, возбужденные какой-либо третьей стороной против другой стороны.

Стороны никоим образом не будут осуществлять, поощрять или участвовать в враждебных действиях друг против друга в дипломатической, информационной или иных сферах, противоречащих настоящему соглашению, и будут проводить регулярные консультации с этой целью.

Статья 16

Настоящее соглашение вступает в силу с момента обмена уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур, предусмотренных национальным законодательством сторон. Настоящее соглашение подлежит регистрации в соответствии со статьей 102 Устава ООН.

Статья 17

Настоящее соглашение заключено на армянском, азербайджанском и английском языках, причем все три текста имеют одинаковую силу. В случае возникновения спора относительно смысла любого положения любого из равно аутентичных текстов преимущественную силу имеет английский текст.

В опубликованном на сайте МИД Азербайджана сообщении говорится, что среди государств-участников ОБСЕ распространен проект решения Совета министров ОБСЕ о ликвидации Минской группы и ее институтов. В заявлении отмечен призыв к этим странам поддержать необходимые процедуры для принятия данного решения.

Армения Азербайджан
