Трамп объявил об отправке в Вашингтон национальной гвардии США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о временном переходе полиции Вашингтона под федеральный контроль и отправке в город национальной гвардии для борьбы с преступностью.

"Я разворачиваю национальную гвардию, чтобы помочь вернуть закон, порядок и общественную безопасность в Вашингтон, округ Колумбия, и ей будет позволено делать свою работу должным образом", - заявил он в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Также Трамп на время передает контроль над столичной полицией под прямой федеральный контроль, воспользовавшись Законом о самоуправлении округа Колумбия. По этому закону президент США имеет право взять полицию города под контроль на 48 часов, если он решит, что существуют особые чрезвычайные условия, которые этого требуют. При этом он может продлевать этот срок, если поставит в известность главу и членов комитетов конгресса США, которые занимаются вопросами, касающимися округа. При этом The New York Times сообщает со ссылкой на Белый дом, что федеральный контроль над полицией округа Колумбия запланирован на месяц.

Трамп отметил, что собирается оповестить о своих планах Конгресс и мэра округа Колумбия Мюриел Баузер.

При этом он не исключил возможность того, что может пойти на аналогичные меры в Чикаго или Нью-Йорке в будущем.

Президент США также отметил, что принимает такие меры, чтобы снизить уровень преступности в американской столице.

"Нашу столицу захватили жестокие группировки и кровожадные преступники, бродячие толпы дикой молодежи, маньяки-наркоманы и бездомные, и мы не позволим этому происходить и дальше. Мы не собираемся это терпеть", - сказал Трамп.

Вместе с тем он заявил, что Пентагон готов направить в округ не только нацгвардию, но и другие военнослужащих в случае необходимости, однако отметил, что не считает, что такие меры потребуются.

Также президент отметил, что ему "неловко" уделять внимание этой проблеме сейчас, так как на пятницу у него намечена встреча с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта, и он должен быть сфокусирован на этом, а не на том, "какая грязная, небезопасная и отвратительная наша некогда прекрасная столица".

Ранее сообщалось, что Трамп изучает вариант с размещением на территории Вашингтона, округ Колумбия, до 1 тыс. солдат нацгвардии.