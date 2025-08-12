Таиландский солдат пострадал от взрыва мины на границе с Камбоджей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Взрыв мины на границе Камбоджи и Таиланда привел к ранению таиландского солдата, сообщают во вторник западные СМИ.

"Около 9:00 (5:00 по Москве - ИФ) произошел взрыв мины, в результате чего солдат лишился ноги при патрулировании у спорного храма Та Муен Том в провинции Сурин", - приводят СМИ выдержки из заявления сухопутных войск Таиланда.

В заявлении представителя армии Винтая Сувари говорится, что "Камбоджа продолжает тайно закладывать мины, представляя постоянную угрозу".

Камбоджийское управление по разминированию и помощи жертвам ранее опровергало сообщения о том, что после достижения перемирия с Таиландом устанавливались новые мины.

Отношения между Таиландом и Камбоджей накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения в связи со взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. Стороны обвинили друг друга в провоцировании конфликта. В течение пяти дней на границе происходили столкновения военных двух стран, в которых участвовали сухопутные войска, артиллерия и самолёты. Столкновения привели к гибели как минимум 43 человек, более 300 тыс. мирных жителей стали беженцами.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР. 7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.