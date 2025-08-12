Глава ЕК примет участие в онлайн-саммите с Зеленским и Трампом

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен примет 13 августа участие в онлайн-саммите, который организует канцлер Германии Фридрих Мерц с приглашением президента США Дональда Трампа.

"Завтра во второй половине дня председатель фон дер Ляйен примет участие в виртуальном совещании, организуемом германским канцлером Фридрихом Мерцем по вопросу мира на Украине между европейскими главами государств и правительств, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом", - сообщила официальный представитель ЕК Арианна Подеста на брифинге в Брюсселе во вторник.

Она пояснила, что этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"Позднее во второй половине дня председатель (ЕК) также будет участвовать в виртуальном совещании коалиции желающих", - добавила пресс-секретарь.

Отвечая на уточняющие вопросы, Подеста сказала, что контакты ЕС с Зеленским и его администрацией поддерживаются на постоянной основе. Она также отметила, что, помимо помощи Украине, ЕС "продолжает оказывать интенсивное давление на Россию путем различных пакетов ограничительных мер".

"Готовится новый пакет, то есть давление продолжается столь же сильно, как и всегда. И мы продолжаем поддерживать Украину финансово", - заявила представитель ЕК. Она напомнила, что 11 августа ЕС выделил Киеву очередной транш в 1,6 млрд евро за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России.

По ее мнению, все рассуждения о содержании будущего мирного соглашения преждевременны и были бы спекуляциями. ЕС хочет "справедливого и прочного мира для Украины, и любое решение по Украине должно приниматься с участием Украины в переговорах".

На вопрос, будет ли обсуждаться на предстоящем виртуальном саммите использование замороженных активов РФ, Подеста ответила, что на данной стадии не будет спекулировать на эту тему и предложила дождаться выводов участников онлайн-встречи. Она отметила, что в опубликованном утром во вторник заявлении лидеров Евросоюза по Украине не упоминаются российские активы.