Премьер-министр Польши примет участие в переговорах Трампа с европейскими лидерами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск примет участие в запланированных на среду переговорах президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, заявил представитель польского правительства Адам Шлапка. Об этом сообщают польские СМИ.

По инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца 13 августа состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами, а также еврокомиссаром Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры пройдут в преддверии пятничной встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.