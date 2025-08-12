Boeing в июле поставил 48 самолетов - максимум за восемь лет для этого месяца

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерн Boeing Co. в прошлом месяце поставил клиентам 48 самолетов, что является максимальным показателем для июля с 2017 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле прошлого года она отгрузила 43 лайнера. Однако относительно июня этого года поставки снизились (с 60 единиц).

В январе-июле поставки Boeing составили 328 самолетов.

На конец прошлого месяца компания имела заказы почти на 6 тыс. воздушных судов. В июле она получила новые заказы на 699 лайнеров, чистый приток (с учетом отмененных заказов) составил 655.