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Boeing возобновит поставки самолетов в Китай в июне

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Boeing Co. возобновит поставки самолетов в Китай в следующем месяце, заявил главный исполнительный директор американского авиаконцерна Келли Ортберг на мероприятии Bernstein в четверг.

В апреле Ортберг говорил, что поставки были остановлены по инициативе Пекина.

СМИ сообщали, что власти КНР предписали местным авиакомпаниям прекратить прием самолетов Boeing в связи с торговой войной, инициированной Вашингтоном.

"Теперь Китай дал понять, что будет принимать поставки, - сказал Ортберг, которого цитирует CNBC. - Первые поставки будут в следующем месяце".

Он подтвердил, что Boeing планирует в этом году увеличить производство своих самых популярных самолетов 737 Max, что потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации (Federal Aviation Administration, FAA) США.

Boeing производит 38 таких самолетов в месяц, и FAA запретило ему наращивать производство после инцидента в январе 2024 года с лайнером авиакомпании Alaska Airlines, у которого отлетела дверь в воздухе.

Ортберг заявил, что Boeing может увеличить производство самолетов 737 Max до 42 в месяц к середине года и до 47 в месяц к концу текущего года.

Акции Boeing прибавляют в цене 3,4% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 17,7%.

Boeing Китай
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