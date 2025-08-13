Вучич не будет баллотироваться в президенты Сербии на следующих выборах

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен выдвигаться на следующие президентские выборы. Об этом сообщает сербский телеканал РТС.

"Что касается выборов, на наше счастье ответственность за них лежит на законах. Выборы будут. На них мы посмотрим, что скажет народ. Я - политический ветеран и изменять Конституцию не собираюсь. Я не буду выдвигаться снова, но кому-нибудь помогу", - сказал он.

"Если я буду помогать кому-то, кто, как я считаю, может направить Сербию в будущее, я, безусловно, поборюсь за его успех на выборах. А как я это буду делать, сейчас обсуждать не стоит, да и сам я этого сказать не могу", - сказал Вучич.

Он напомнил, что его президентский мандат завершается через год с небольшим.

Вучич руководит Сербией с июня 2017 года.