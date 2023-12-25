Президент Сербии Вучич заявил о попытке свержения власти в стране

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Попыткой свержения законно избранной власти Сербии, спровоцированной из-за рубежа, назвал президент страны Александр Вучич беспорядки в Белграде, участники которых требовали отмены результатов состоявшихся неделю назад парламентских и местных выборов.

"Это была попытка насильственного захвата государственных учреждений Республики Сербия", - заявил Вучич проправительственному телеканалу Pink TV.

Он сказал, что заявления о нарушениях при голосовании были откровенной "ложью", пропагандируемой политической оппозицией.

Обращаясь к нации во время акции протеста у здания мэрии Белграда, он назвал демонстрантов "головорезами", которым не удастся дестабилизировать государство, и сказал: "Это - не революция".

"У них ничего не получится, - сказал Вучич. - Мы делаем все возможное, чтобы нашей спокойной и мягкой реакцией не навредить демонстрантам".

В воскресенье вечером сотрудники сербского спецназа были вынуждены применить слезоточивый газ, когда протестующие разбили окна у входа в здание ратуши в центре города.

Вучич сообщил, что в ходе столкновений с протестующими два полицейских получили ранения, задержано более 30 участников беспорядков.

17 декабря в Сербии прошли досрочные выборы в Национальную скупщину (парламент страны), а также в скупщину автономного края Воеводина и в 65 местных законодательных собраний, в том числе и в столице страны Белграде.

За коалицию "Сербия не должна останавливаться" во главе с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича отдали голоса около 47% избирателей. На второе место с 23% голосов избирателей (не менее 63 мандатов) выходит коалиция "Сербия против насилия". На третьем месте с 6,9% голосов избирателей - представители Социалистической партии Сербии.