Вучич объявил о скором уходе с поста главы правящей партии

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что в ближайшее время покинет пост главы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), сообщает Politico.

"Выступая на пресс-конференции в воскресенье, Вучич объявил, что он вскоре уйдет с должности главы СПП, и пообещал, что он объяснит свое решение 26 мая на митинге партии в Белграде", - информирует издание.

По словам сербского президента, этот съезд партии будет "крупнейшим в истории Сербии".

Он также не исключил проведения досрочных всеобщих выборов из-за крупных общественных протестов. По его словам, голосование на парламентских выборах проведут "не позднее сентября". Politico отмечает, что это будут уже третьи выборы за четыре года.

В прошедшие недели в адрес Вучича прозвучала резкая критика после двух массовых инцидентов со стрельбой в столице в начале мая, в результате которых 17 человек погибли и 21 получили ранения. С тех пор десятки тысяч человек вышли на улицы, требуя отставки ряда министров.