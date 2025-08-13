Поиск

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Фото: Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что если запланированная на Аляске встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина окажется безрезультатной, Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины. Об этом пишет The Independent.

"Трамп даст понять Путину: возможны все варианты действий", - предупредил министр.

Он призвал лидеров европейских стран тоже задействовать санкции, если встреча Трампа и Путина не принесет результатов.

13 августа по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца пройдет онлайн-саммит по вопросу мира на Украине с участием Трампа, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глав европейских государств и президента Украины Владимира Зеленского. Этот онлайн-саммит проводится в связи с предстоящей 15 августа встречей Трампа и Путина.

6 августа Трамп заявил, что скоро примет решение по вопросу санкций против России, и пообещал, что учтет результаты ближайших контактов с Москвой. Позднее Трамп говорил, что работает над возможными новыми вторичными санкциями против торговых партнеров России.

Минфин США Украина Аляска Скотт Бессент Владимир Путин Дональд Трамп
